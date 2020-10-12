Москва, , 15:00 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» рекомендовали Минтруду провести разъяснительную работу по законопроекту, которым предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

«Мы просим министерство активизировать разъяснительную работу в этом направлении для того, чтобы не возникла ситуация, когда мы вроде бы делаем лучше, а обществом воспринимается это негативно», — заявил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе встречи с главой Минтруда Антоном Котяковым.

Министр заверил, что работа в этом направлении будет активизирована в ближайшее время, «материалы готовы предоставить, провести необходимые консультации, если есть в этом необходимость.

Законопроект о новом исчислении МРОТ и прожиточного минимума правительство РФ внесло в Госдуму. По новой методике прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рублей, МРОТ в 2021 году увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 году и составит 12 792 рублей.

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