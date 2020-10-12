Бишкек, , 14:59 — REGNUM Власти Киргизии освободили от ряда налогов владельцев транспортных средства, приводимые в движение только электрическим двигателем. Об этом сообщила пресс-служба налоговой службы республики сегодня, 12 октября.

В частности, им больше не придется платить налог на имущество за имеющиеся в собственности электромобили.

Помимо этого, от налога на добавленную стоимость освобождаются поставки таких транспортных средств, произведенных на предприятиях Киргизии, а также импорт электромобилей и оборудования для их зарядки.

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