Москва, 12 октября 2020, 14:53 — REGNUM В России решения и программы переписываются под статистику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что спад ВВП России в 2020 году будет больше 5%.
Кроме того, экономист призвал не забывать, что перепроверкой данных будет заниматься Росстат, являющийся структурным подразделением Министерства экономического развития.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему ВВП РФ упал не так сильно, как в развитых странах.
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