Москва, , 14:53 — REGNUM В России решения и программы переписываются под статистику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что спад ВВП России в 2020 году будет больше 5%.

«Падение ВВП уже в середине II квартала предсказывалась в интервале 5−7%, но на эту величину существенное влияние окажет последний квартал, когда у нас могут традиционно активизироваться расходы по нацпроектам и иным госпрограммам, — сказал Ордов. — Это вполне может позволить достичь целевого показателя падения в 3,5% и поддержать экономику за счет крупных компаний, оставив малый и средний бизнес в режиме «утопающего». В этих своих высказываниях по вопросу ВВП Кудрин оказался весьма банален».

Кроме того, экономист призвал не забывать, что перепроверкой данных будет заниматься Росстат, являющийся структурным подразделением Министерства экономического развития.

«Поэтому уточненные данные мы получим еще не скоро, да и есть ли смысл в этом уточнении, если решения и программы переписываются под статистику, а не стратегические программы и их достижения формируют необходимую нам статистику?» — поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему ВВП РФ упал не так сильно, как в развитых странах.

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