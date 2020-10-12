Москва, , 14:51 — REGNUM Продажи китайского кроссовера Changan CS75 Plus в России стартуют в начале 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Что же касается модели Uni-T, то она также выйдет на российский авторынок в 2021 году.

Модель CS95 пока ждать не стоит, поскольку планы по поводу этой модели автопроизводитель подкорректировал, хотя официального комментария по этому поводу компания не делала.

Стоит отметить, что в Китае Changan CS75 Plus продается в двух модификациях. Первая версия авто оснащена турбированным мотором рабочим объёмом 1,5 л максимальной производительностью 178 л. с. Вторая модификация CS75 Plus имеет 233-сильный агрегат на два литра. Все версии модели агрегатируются с передним приводом, а также с шести — или восьмискоростным «автоматом».

В КНР базовая комплектация Changan CS75 Plus стоит 113,9 тыс. юаней (чуть более 1,3 млн рублей).

Напомним, в сентябре нынешнего года компания Changan продала в России 1021 автомобиль — в 3,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

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