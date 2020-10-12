Чебоксары, , 14:46 — REGNUM На предприятиях общественного питания Чувашии пройдут проверки в части соблюдения запрета курения кальяна. Соответствующее поручение дал сегодня, 12 октября, глава Чувашии Олег Николаев, отметив, что сам «стал свидетелем того, что люди спокойно курят кальяны». Запрет на курение кальянов действует в рамках республиканского режима повышенной готовности из-за коронавируса, а к 30 октября он будет регулироваться и федеральным законом. Глава региона предупредил предпринимателей, что «будем наказывать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Планёрку в правительстве Олег Николаев начал с оценки эпидемиологической ситуации с коронавирусом, отметив, что её «удаётся держать в достаточно стабильном состоянии», хотя в целом в стране начался резкий рост вновь выявляемых случаев заражения инфекцией.

«В связи с этим, коллеги, ещё раз обращаю внимание на то, что необходимо неукоснительно и дисциплинированно необходимо соблюдать все меры безопасности. И напоминаю о том, что в связи с режимом повышенной готовности у нас действует запрет на курение кальянов на предприятиях общественного питания. Кроме того, напоминаю, есть федеральный закон, который приравнял кальяны и курительные смеси к обычным сигаретам. Но при этом — не будут называть общественные заведения пока — я сам буквально на выходных стал свидетелем того, как спокойно люди курят кальяны на предприятиях общественного питания», — сказал Олег Николаев.

Он поручил отраслевым министерствам и муниципальным главам довести информацию о запрете курения кальяна до всех предприятий общепита, в том числе направить мониторинговые группы. По мнению главы Чувашии, если предприниматели «не понимают нормального разговора», то «давайте будем наказывать».

Отметим, что с 30 октября вступает в силу федеральный закон, запрещающий курение кальянов на предприятиях общественного питания. Его можно будет употреблять только в специально оборудованных заведениях. Ранее такой запрет касался только курения табака.