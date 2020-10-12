Москва, , 14:43 — REGNUM Компания «Алроса» на фоне пандемии коронавируса столкнулась с колоссальным падением в продажах. Об этом 12 октября заявил генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы надеемся, что в четвёртом квартале мы сможем выйти на объёмы продаж, которые были близки к уровню продаж прошлого года», — заявил Иванов.

«Тем не менее, конечно, провал продаж, который произошел во втором квартале, был беспрецедентный. Большинство экспертов сравнивают эти цифры с 20-ми годами прошлого столетия — с падением продаж на 90−95%», — указал он.