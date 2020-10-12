Москва, , 14:43 — REGNUM Ожидаемый рост ВВП России в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Низкая доля малого и среднего бизнеса стала главной причиной низкого падения ВВП России в 2020 году по сравнению с другими экономически развитыми державами, — сказал Ордов. — Именно низкая доля МСП дала возможность госорганам минимизировать объем прямой и косвенной финансовой помощи гражданам и экономике, опять же по сравнению с развитыми странами. Но у этой медали есть и обратная сторона — выход из кризиса будет долгим и медленным. Если ВВП имеет шансы восстановиться до докризисного уровня, то реальные доходы населения такого шанса не имеют».

Более того, как полагает Ордов, ожидаемый рост ВВП в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов жителей России.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Климанов заявил, что в ходе пандемии коронавируса государственный сектор РФ показал большую устойчивость.

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