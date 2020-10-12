Москва, 12 октября 2020, 14:43 — REGNUM Ожидаемый рост ВВП России в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Более того, как полагает Ордов, ожидаемый рост ВВП в 2,5%, скорее всего, приведет к продолжению падения реальных доходов жителей России.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Климанов заявил, что в ходе пандемии коронавируса государственный сектор РФ показал большую устойчивость.
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