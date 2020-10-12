Москва, , 14:40 — REGNUM В настоящее время обсуждаются закупки алмазов в Гохран России для поддержания ситуации с алмазной промышленностью России. Об этом 12 октября заявил генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Мы совместно с Минфином обсуждаем сейчас возможные (закупки) алмазов в Гохран Российской Федерации. Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году. Она позволила компании стабилизировать и социальную обстановку, и помочь бюджету Республики Саха», — заявил Иванов.

«Алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам в связи с кризисом, который на тот момент был, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем», — указал он.