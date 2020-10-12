Саратов, , 15:17 — REGNUM Хозяйствами Саратовской области намолочено 5 млн тонн зерна. С отличными показателями уборочной кампании аграриев поздравил губернатор Валерий Радаев.

Сельхозпроизводители ответственно отнеслись к делу и внесли весомый вклад в экономику области и продовольственную безопасность страны, подчеркнул глава региона. Большего всего зерна намолотили хозяйства в Балашовском районе — 341,4 тыс. тонн, еще семь районов собрали более 200 тыс. тонн зерна каждый, в 15-ти районах — более 100 тыс. тонн. Наивысшая урожайность зерновых отмечена в Балашовском районе — 38,6 ц/га, в Аркадакском — 34,2 ц/га, в Советском — 32,9 ц/га.

Радаев поблагодарил аграриев за самоотверженный труд, выразил огромную благодарность хлеборобам за работу и любовь к родной земле.

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале июля в 20-ти районах Саратовской области стартовала уборка зерновых и зернобобовых культур. Регион первый в ПФО приступил к уборочной кампании.

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