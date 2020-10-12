Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM С начала года в Нижегородской области высадили около 17 млн молодых деревьев на площади 4 284 гектара, что составляет 92% от плана. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что восстановление лесов в Нижегородской области осуществляется не только силами специалистов департамент лесного хозяйства. Но также к этому процессу привлекают школьников, студентов и всех желающих.

По словам губернатора Глеба Никитина, в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес», стартовавшей в сентябре текущего года, в области высажено более 200 тысяч новых деревьев.

«Специалисты уже высадили деревья на 70 гектарах и за оставшиеся несколько недель увеличат площадь еще на 30 гектаров. А в целом по итогам осеннего лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1 000 гектаров леса», — подчеркнул он.

Напомним, что в 2020 году Нижегородская область приняла участие в акции «Сад Победы», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках на 75 лесных участках по всему региону весной был посажен лес на площади более 250 гектаров.