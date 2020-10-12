Москва, , 14:30 — REGNUM Катализатором развала Всемирной торговой организации остается нарастающий дисбаланс в международной торговле, который приводит к учащению экономических кризисов, разбалансируя всю мировую финансовую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Принципы ВТО основаны на классических принципах рыночной экономики с независимыми и эффективными рынками, — сказал Ордов. — Но развитие финансовых рынков позволяет манипулировать курсами национальных валют и получения выгод за счет других участников. Простота дистанционных форм обеспечения торговых операций, включая электронные договора и дистанционную оплату, это все позволяет выстраивать эффективные торгово-производственные отношения в рамках динамичных цепочек стоимости, что требует более гибкого подхода государства к фискальной политике, чем это предоставляется в рамках ВТО».

Как подчеркнул Ордов, современные системы производства и торговли при наличии свободного движения капитала способны выстроить более эффективные экономические связи и условия торговых взаимоотношений, чем те, которые предполагает ВТО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что Всемирная торговая организация требует либо глубокой модернизации, либо списания как «морально устаревшая».

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