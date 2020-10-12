Москва, , 14:28 — REGNUM Компания «Алроса» не приостанавливала добычу алмазов в период пандемии и в результате смогла даже увеличить свою долю в мировом производстве. Об этом 12 октября заявил генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Алроса продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. Мы даже за последние месяцы немножко нарастили нашу долю, несмотря на те кризисные тенденции», — заявил Иванов.

Компания продолжает развиваться и в настоящее время развернула проекты в области операционной эффективности, автоматизации производства, работы с «большими данными», отметил он.

«В отличие от других алмазодобывающих стран мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах», — подчеркнул Иванов.