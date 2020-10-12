Москва, , 14:27 — REGNUM Всемирная торговая организация требует либо глубокой модернизации, либо списания как «морально устаревшая», считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«ВТО — это инструмент в руках экономически развитых стран. В последние годы этот инструмент явно требует либо глубокой модернизации, а как мы видим по торговой войне Китая и США, страны — участницы ВТО к этому совсем не распложены, либо «списания» как морально устаревшего, — сказал Ордов. — Скорее всего, ВТО должна окончательно развалиться, так как вместо фактора развития мировой торговли эта организация стала кандалами на ногах экономик целого ряда стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что Всемирная торговая организация превращается в инструмент, с помощью которого сильные страны давят на слабые.

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