Москва, 12 октября 2020, 14:27 — REGNUM Всемирная торговая организация требует либо глубокой модернизации, либо списания как «морально устаревшая», считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что Всемирная торговая организация превращается в инструмент, с помощью которого сильные страны давят на слабые.
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