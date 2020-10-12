Подгорица, , 14:25 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года коммерческие банки Черногории одобрили кредитов на 385 миллионов евро, что на 32 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

В структуре сроков погашения вновь утвержденных кредитов заметно снижение доли долгосрочных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 75,6 процента.

В течение первых шести месяцев 2020 года преобладающую часть в размере 169,5 миллионов евро, или 44 процента, составляют ссуды на обеспечение ликвидности, за которыми следуют ссуды наличными в размере 82,8 миллиона евро или 21,5 процента.