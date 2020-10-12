Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM Бывший капитан футбольного клуба «Ростов», игрок самарской команды «Крылья Советов» Александр Гацкан откроет в Ростове-на-Дону брассерию (иными словами — пивной ресторан). Заведение будет носить название «Легенда 84». Именно под номером 84 хавбек защищал цвета жёлто-синих.

«В Ростове живёт моя семья, в этом городе я провёл крутую карьеру, поэтому решили открыть брассерию именно здесь. Тем более, заведений подобного формата в Ростове ещё не было. В нём будут подавать бельгийское и французское пиво и вафли», — сообщил полузащитник РБК Ростов.

ИА REGNUM сообщало, что в июле 2019 года 35-летний полузащитник провёл заключительный матч в составе «Ростова». Молдавский футболист пополнил ряды «Ростова» в 2008 году, с 2015 года носил капитанскую повязку. В конценоября 2018 года сыграл свой 300-й матч за «Ростов».