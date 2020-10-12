Москва, , 14:23 — REGNUM В России практически не приостановили добычу алмазов из-за пандемии. Об этом 12 октября заявил генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Компания инвестировала за время эпидемии уже более 800 млн рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины, здоровья наших сотрудников», — заявил Иванов.

«В отличие от других алмазодобывающих стран мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах», — подчеркнул он.

По его словам, в Якутии руководство региона выработало своевременные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Это дало нам несколько месяцев, которые мы выиграли для того, чтобы подготовить нашу медицинскую инфраструктуру — и региональную, и корпоративную — к поступлению первых пациентов», — указал он.