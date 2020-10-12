Москва, , 14:23 — REGNUM Начало новой торговой недели протекает под знаком умеренного ослабления нацвалюты. Об этом 12 октября сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, курс доллара растет на 0,4% до 77,1 руб., курс евро — на 0,2% до 91 руб. Подобное движение не отменяет сценарий дальнейшего укрепления рубля по мере улучшения внешнего новостного фона. В рамках вторника-среды следует ждать пробоя минимумов прошлой недели (76,7 руб. и 90,5 руб.) с уходом к 75−76 руб. и 88−89 руб. соответственно в течение октября.

Коган считает, что текущая заминка связана с новыми препятствиями в обсуждении в Конгрессе США нового пакета стимулирующих мер. Демократы не пошли на встречу главе Белого дома Дональду Трампу и республиканцам в их новом предложении, которое предполагало размер помощи в $1,8 трлн (ранее политические оппоненты настаивали на цифре в $2,2 трлн), однако помощник президента США Лоуренс Кадлоу и вместе с ним рынок не теряют надежды, что компромисс будет достигнут к выборам 3 ноября. Пока это не случилось рынок сместил фокус на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, которая продолжила ухудшаться, что обусловило «давление» в валютах стран с развивающейся экономикой.

По его словам, дополнительный негатив по рублю привнесло ослабление цен на нефть. Котировки марки Brent теряют более 1%, понижаясь до $42/барр. на фоне снижения угрозы от урагана «Дельта» в Мексиканском заливе, прекращения забастовки норвежских нефтяников и увеличения поставок ливийской нефти. Продолжению укрепления рубля в ближайшей перспективе будет способствовать отсутствие по крайней мере на текущем этапе серьезных последствий для России от ухудшения состояния политика Алексея Навального и поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.