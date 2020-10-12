Сеул, , 14:26 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, KIA, Audi, Land Rover. Всего будет отозвано 49 959 автомобилей и мотоциклов.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с ремнём привода газораспределительного механизма в двигателе BMW 520d, с аккумуляторами BMW 530e iPerformance, с топливопроводом в автомобилях KIA Carnival, с карданным валом Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC, с системой контроля давления в шинах в автомобилях Land Rover Evoque D150, с ремнем безопасности в Audi A4 40 TFSI Premium и с электропроводкой в мотоциклах Kawasaki ZX-6R.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные на ремонт средства.