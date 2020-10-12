Москва, 12 октября 2020, 14:10 — REGNUM В современном мире принципы свободной торговли все больше отходят на задний план, а предпочтение отдается протекционизму и росту национальной экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о кризисе Всемирной торговой организации.
По его словам, тот разворот в американской политике, который наблюдается сейчас, это не временное явление.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец также высказался о глубоком кризисе ВТО.
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