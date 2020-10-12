Москва, , 14:10 — REGNUM В современном мире принципы свободной торговли все больше отходят на задний план, а предпочтение отдается протекционизму и росту национальной экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о кризисе Всемирной торговой организации.

«ВТО действительно переживает серьезный кризис, это абсолютная правда. Принципы свободной торговли, к сожалению, все больше и больше отходят на задний план, а предпочтение отдается протекционизму, вопросам безопасности и роста национальной экономики. Мировая конкуренция заставляет многие страны менять свое отношение к свободной торговле и использовать различные непопулярные меры вплоть до введения экономических санкций», — сказал Коган.

По его словам, тот разворот в американской политике, который наблюдается сейчас, это не временное явление.

«Мир живет по принципу «тот прав, у кого больше прав». США понимают, что они единственная сверхдержава, и беззастенчиво этим пользуются, позволяют себе то, что не могут позволить другие страны, — добавил Коган. — Если раньше Америке была выгодно защищать свободную торговлю, то сегодня гигантский дефицит торгового баланса заставляет ставить барьеры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец также высказался о глубоком кризисе ВТО.

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