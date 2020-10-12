Сеул, , 14:04 — REGNUM По предварительным данным, в третьем квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской компании LG Chem составила 902,1 млрд вон (~$784,6 млн), что на 158,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ранее представители финансовой компании прогнозировали увеличение прибыли на 23,1%, до 732,8 млрд вон (~$637,4 млн). По сравнению с третьим кварталом объём продаж компании вырос на 8,8%, до 7,5 трлн вон (~$6,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале текущего года операционная прибыль LG Electronics составила 959 млрд вон (~$834,1 млн), а объём продаж — 16,9 трлн вон (~$14,7 млрд).

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