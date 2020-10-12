Минск, , 13:55 — REGNUM Налоговый кодекс Белоруссии необходимо «освежить» так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом сегодня, 12 октября, заслушав доклад по развитию национальной налоговой системы, который представили первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов, заявил президент республики Александр Лукашенко.

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«Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше будет работы, поскольку и изменений будет меньше, но это надо делать», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

Он подчеркнул, что налоговая система должна быть простой и понятной для всех граждан.

«Мы много в этом направлении сделали. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом глава республики считает возможным использовать российский опыт администрирования налогов при подготовке новой редакции Налогового кодекса республики.

«Премьер России (он лично занимался этим вопросом) […] предложил нам посмотреть налоговую систему Российской Федерации, — добавил Лукашенко. — Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают — программное обеспечение и прочее».

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