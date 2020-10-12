Минск, 12 октября 2020, 13:55 — REGNUM Налоговый кодекс Белоруссии необходимо «освежить» так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом сегодня, 12 октября, заслушав доклад по развитию национальной налоговой системы, который представили первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Он подчеркнул, что налоговая система должна быть простой и понятной для всех граждан.
При этом глава республики считает возможным использовать российский опыт администрирования налогов при подготовке новой редакции Налогового кодекса республики.
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