Москва, , 13:54 — REGNUM Российские дилеры китайской компании Geely изменили стоимость трёх моделей марки из четырех, представленных в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Новая стоимость теперь у моделей: Atlas, Coolray и GS. Цена на кроссовер Emgrand X7 осталась прежней.

Модель Geely Atlas подросла в цене во всех комплектациях, кроме топовой, на 10 тыс. рублей, что составляет 0,6 — 0,8% от прежней стоимости авто. Теперь эту модель можно купить по цене от 1 264 990 до 1 819 900 рублей.

Что же касается кроссовера Geely Coolray, то у него подорожали все комплектации на 15 тыс. рублей. Это 1,0 — 0,3% от прежней цены. Приобрести Coolray в базовой комплектации теперь можно за 1 149 990 рублей, а топовую — за 1 529 990 рублей.

Кроссовер Geely GS в зависимости от комплектации стал дороже на 130 — 200 тыс. рублей (на 8,7 — 15,4%). Обновлённая стоимость авто варьируется от 1 099 990 до 1 369 990 рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года в России было куплено 2178 машин китайского бренда Geely — в 2,7 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

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