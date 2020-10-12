Ярославль, 12 октября 2020, 13:48 — REGNUM В Ярославле открывают для движения Тутаевское шоссе. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.
Шоссе было закрыто с августа 2019 года, его ремонтируют по программе «Безопасные и качественные автодороги».
Работы завершены не полностью. В связи с этим движение открыто пока с ограничением скорости. Временно рабочие будут перекрывать отдельные полосы для работ на съездах, тротуарах и посадочных площадках.
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