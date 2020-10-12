Ярославль, , 13:48 — REGNUM В Ярославле открывают для движения Тутаевское шоссе. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Тутаевское шоссе в Ярославле Страница Виктора Неженца в Facebook

Шоссе было закрыто с августа 2019 года, его ремонтируют по программе «Безопасные и качественные автодороги».

«На Тутаевском шоссе завершена укладка верхнего слоя асфальта. Завтра здесь открывается рабочее движение по основному ходу. Причем, не только для общественного транспорта, а сразу для всех. Подрядчик справился с необходимыми для этого работами почти на 2 недели раньше», — написал Виктор Неженец.

Работы завершены не полностью. В связи с этим движение открыто пока с ограничением скорости. Временно рабочие будут перекрывать отдельные полосы для работ на съездах, тротуарах и посадочных площадках.

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