Москва, , 13:44 — REGNUM В ходе пандемии коронавируса государственный сектор РФ показал большую устойчивость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Так она прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в РФ падение экономики оказалось не таким травматичным, как в других странах.

«Статистика неумолимо свидетельствует, что падение производства в России в 2020 году было меньшим, чем во многих других странах, — согласился Климанов. — Безработица также не достигла таких значений, как в США или европейских государствах. Понятно, что в 2020 году в кризисную ситуацию в первую очередь попали предприятия именно малого бизнеса, а государственный сектор, доля которого в нашей стране выше, чем в других развитых странах, показал большую устойчивость».

Однако, как подчеркнул экономист, остается вопрос, насколько устойчивой при таком большом участии государства и пониженной доле малого бизнеса окажется российская экономика в долгосрочном периоде.

«Несмотря на снижение нефтегазового сектора в экономике и особенно в доходах федерального бюджета, сырьевая ориентация национальной экономики пока сохраняется, а стимулы к инновациям в обрабатывающих отраслях возникают нелегко», — добавил Климанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что в России бедность продолжает расти и достигнет к концу года 19,5 млн человек.