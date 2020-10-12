Москва, 12 октября 2020, 13:44 — REGNUM В ходе пандемии коронавируса государственный сектор РФ показал большую устойчивость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Так она прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в РФ падение экономики оказалось не таким травматичным, как в других странах.
Однако, как подчеркнул экономист, остается вопрос, насколько устойчивой при таком большом участии государства и пониженной доле малого бизнеса окажется российская экономика в долгосрочном периоде.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что в России бедность продолжает расти и достигнет к концу года 19,5 млн человек.