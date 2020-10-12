Стокгольм, , 13:38 — REGNUM В 2020 году обладателями премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, также известной как Нобелевская премия по экономике, стали Пол Милгром и Роберт Уилсон.

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«Премия Sveriges Riksbank Prize в области экономических наук 2020 года памяти Альфреда Нобеля была присуждена […] «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1315589975002550272

Отмечается, что их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

Вручение награды состоится 10 декабря. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году церемония пройдет в онлайн-формате.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Нобелевской премии по экономике были удостоены американец Майкл Кремер, индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, а также француженка Эстер Дюфло. Премия была присуждена «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

Добавим, что в 2020 году Нобелевская премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе Организации Объединённых Наций за «усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами районах».