Москва, , 13:31 — REGNUM В октябре рост числа зарегистрированных в центрах занятости в России остановился. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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"Мы видим, что ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется. Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь-месяц», — заявил Котяков.

«У нас была чёткая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца. В августе численность составляла 3,6 млн человек. В сентябре — 3,7 млн человек, и уже сегодня, по состоянию на 9 октября, численность в центре занятости — 3,6 млн человек», — пояснил он.

По его словам, при текущих параметрах, если в перспективе ситуация с пандемией радикально не изменится, на рынке труда ожидается постепенное снижение количества зарегистрированных безработных.

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