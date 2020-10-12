Москва, , 13:31 — REGNUM Начало недели сохраняет, но не развивает парадоксальный позитив настроений на мировых фондовых и сырьевых рынках. При резком всплеске второй волны пандемии в мире, казалось бы, под ударом должны быть эти рисковые активы. Но рынком в целом владеет оптимизм, из-за нескольких обстоятельств. Глава США Дональд Трамп заявил об одобрении пакета налогово-бюджетных мер для стимулирования экономики страны и возобновлении переговоров с Конгрессом о них. Об этом 12 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, парадокс в том, что он сам и свернул такие переговоры несколькими днями ранее. Но теперь рынки ждут этих денег, что поддерживает рисковые активы. Кроме того, заметно увеличилось отставание предвыборного рейтинга действующего президента США от Джо Байдена. Инвесторы предполагают, что в случае победы последнего снизится склонность Вашингтона к «торговым войнам» с Китаем, ЕС, которые много месяцев создают опасения и риски, отметил он.

Капустянский добавил, что данные факторы повышают и спрос на сырьё. Но цена нефти Brent приостановила рост прошлой недели от 39 дол/барр к рубежам 43 дол/барр. и отступила к 42,5 дол. На цену воздействует прекращение урагана «Дельта» в нефтеносном Мексиканском заливе в США и окончание забастовки в Норвегии, которая могла сократить добычу нефти в стране на 25%. В понедельник цена способна закрепиться в диапазоне 42−43 дол/барр., считает он.

По его словам, в течение недели динамика будет зависеть от развития указанных факторов. В случае серьёзного обострения положения с коронавирусом в мире котировки чёрного золота подвергнутся давлению. Движение в ту или иную сторону могут спровоцировать разнообразные геополитические перипетии — от предвыборной ситуации в США и переговоров по финансовым стимулам экономики до выходящих 13 октября данных по торговому балансу Китая. В середине недели — во вторник и среду соответственно — выйдут ежемесячные отчёты и прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) с оценкой перспектив рынка нефти. В четверг появятся еженедельные данные о её запасах в США, добавил он.

Он считает, что на текущей неделе наиболее вероятный диапазон колебаний цены находится между сильных технических уровней 39,2 — 43,9 дол/барр. Brent.