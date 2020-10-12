Москва, , 13:28 — REGNUM

Кандидат экономических наук, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Индюков назначен советником министра экономического развития Российской Федерации.

Александр Индюков родился 21 мая 1986 года в селе Комсомольское Чувашской Республики. В 2008 году окончил экономический факультет Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического института. В 2015 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Национальная экономика». В 2020 году поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, где и проходит обучение по программе «Мастер делового администрирования EMBA», «Долгосрочное экономическое лидерство».

С 2011 по 2012 год работал в аппарате Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам и развитию гражданского общества и в Фонде «Институт социально-экономических и политических исследований», где внес свой вклад в подготовку Программы народных инициатив, ставшей основой предвыборной программы Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах президента России 4 марта 2012 года). По словам Александра Индюкова, это был первый опыт решения общегосударственных задач, проблем, волнующих жителей страны. Отсюда проистекает его сегодняшний интерес к политике, желание быть в гуще событий, участвовать в общественной жизни, помогать людям в достижении намеченных целей, поддерживать тех, кто нуждается в помощи. «Iustitia — fundamentum regni» — мой любимый латинский афоризм. Правосудие — основа государства», — говорит Александр Индюков, добавляя, что хочет заниматься законотворческой деятельностью, разрабатывать законы, которые позволяют людям почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

С 2016 по 2019 год работал заместителем директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России. Ежегодно готовил раздел «Основные направления таможенно-тарифной политики» в рамках основополагающего документа — бюджета страны на предстоящие годы, отвечал за анализ внешнеэкономической деятельности России с третьими странами, мониторинг и анализ состояния экономик зарубежных стран, мировых социально-экономических процессов, мировой торговли, санкционных, тарифных и нетарифных ограничений, состояния мировых финансовых и сырьевых рынков, секторов мировой экономики, а также изучал влияние этих факторов на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

До настоящего назначения на должность советника Министра экономического развития Российской Федерации Александр Индюков занимал должность управляющего директора Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса АО «Россельхозбанк».

В 2020 году Александр Индюков также стал полуфиналистом конкурса «Лидеры России 2020».

«Наступает момент в жизни, когда просто необходимо выйти из зоны комфорта, чтобы покорять новые вершины, изучить неизведанное. Конкурс «Лидеры России» — это испытание, которое тебя закаляет, обогащает новыми знаниями и умениями. И, скажу честно, помогает избавиться от недостатков, почувствовать себя решительнее и увереннее. Безусловно, огромная радость и великая польза для меня — пообщаться с наставниками. Это настоящее созвездие выдающихся людей, сумевших очень многого достичь благодаря своим лидерским качествам. Они для меня — достойный, яркий пример», — рассказал журналистам Александр Индюков.