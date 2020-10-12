Москва, , 13:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить программу предоставления льготных кредитов на выплату заработной платы организациям из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

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«Данная мера поддержки доказала свою эффективность. Но кризис никуда не ушел. Сейчас самое время не останавливать программу льготного кредитования, а приступить к ее новому этапу, расширить за счет включения в нее новых отраслей. Только так можно помочь и работодателям, и работникам пережить трудные времена», — заявил Миронов.

Программа стартовала в конце марта 2020 года и завершилась в конце сентября. Количество соглашений о кредитах составило 39,5 тыс., общий объем кредитования — 102,2 млрд рублей.