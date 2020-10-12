Москва, , 13:12 — REGNUM За девять месяцев 2020 года доходы московского бюджета превысили 1,84 трлн рублей. Об этом 12 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

В департаменте отметили, что доходы с января по декабрь упали на 2,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года.

Доля налоговых поступлений составила 87,5% от общих доходов столицы.

Объём расходов за данный период превысил 2 трлн рублей — почти 63% от запланированного на 2020 год.