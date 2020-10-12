Москва, , 13:11 — REGNUM «Чайка» в кузове универсал (ГАЗ-13С) из ограниченной серии выставлена на продажу в России. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито».

Стоит отметить, что всего на предприятии РАФ было собрано не более 20 таких машин. До наших же дней дошло всего 12 единиц ГАЗ-13С.

Выставленное на продажу авто укомплектовано на 98%. В качестве бонуса покупатель получит запасной двигатель и иные запасные части. И судя по всему запчасти могут пригодиться новому владельцу «Чайки», поскольку хранился экземпляр на улице без стёкол.

В движение универсал приводится бензиновой «восьмёркой» рабочим объёмом 5,5 литра и мощностью 195 «лошадей». За редкое авто продавец хочет выручить два миллиона рублей.

Ранее на британском аукционе Collecting Cars за 38,5 тыс. долларов (около 3,04 млн рублей) был продан седан Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser, принадлежавший музыканту из группы «The Beatles» Полу Маккартни.

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