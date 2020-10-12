Москва, , 13:06 — REGNUM Российский бизнес нуждается в кредитах под реальный процент, на длительный срок и с адекватными условиями. Об этом 12 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Свердловской области Алексей Кабанов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который высказался за то, чтобы увеличить размеры государственной поддержки бизнеса и граждан.

«Необходимо не «помогать», а дать возможность получать кредитные деньги под реальный процент, на длительный срок и с адекватными условиями по обеспечению, использовать шире инструменты страхования рисков, — сказал Кабанов. — Россия традиционно отстает в этом от подхода развитых стран. А в период пандемии ситуация усугубляется на порядок, и отставание ускоряется. Мы не сможем быть конкурентоспособными на мировом рынке, не имея общепринятых инструментов финансирования».

Как пояснил Кабанов, резервы у России действительно большие, и давно настало время их тратить.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин в интервью ТАСС заявил, что процент поддержки в России составил около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. И Кудрин считает, что размер поддержки мог бы быть «выше процента на полтора-два ВВП».