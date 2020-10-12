Москва, 12 октября 2020, 13:06 — REGNUM Российский бизнес нуждается в кредитах под реальный процент, на длительный срок и с адекватными условиями. Об этом 12 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Свердловской области Алексей Кабанов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который высказался за то, чтобы увеличить размеры государственной поддержки бизнеса и граждан.
Как пояснил Кабанов, резервы у России действительно большие, и давно настало время их тратить.
Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин в интервью ТАСС заявил, что процент поддержки в России составил около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. И Кудрин считает, что размер поддержки мог бы быть «выше процента на полтора-два ВВП».