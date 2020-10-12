Вашингтон, , 12:58 — REGNUM На аукционе Dallas Mecum Auctions в Соединённых Штатах с 15 по 17 октября 2020 года будет продаваться сильно модернизированный Chevy Colorado Overlander. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль имеет более производительный мотор, чем его базовая версия. Агрегат рестайлинговой модели представляет из себя дизельный мотор Duramax с рабочим объёмом 6,8 л, что на 0,2 л больше, чем у двигателя Chevy Silverado HD. Производительность нового мотора пока не сообщается, вероятно, эта информация станет известна ближе к торгам. Однако сейчас уже известно, что с движком работает воздухозаборник S&B Filters и более мощная система выхлопа.

Продавец пикапа утверждает, что авто имеет впечатляющие характеристики при езде на бездорожье.

Уникальная модель оснащена подвеской BDS, пятидюймовым комплектом для переоборудования койловеров Fox с регуляторами сжатия, большими вседорожными шинами размером 37 дюймов, а также багажником на крыше и тентом Tuff Stuff Overland.

Ранее стало известно, что компания «Келес Рус» в 2021 году намерена вывести на российский авторынок две новые модели Chevrolet — бизнес-седан и средний внедорожник. Кроме того, уже продающиеся в РФ хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia в следующем году получат обновления и новые комплектации.

Читайте также: Кроссовер Cadillac XT4 оснастят системой распознавания лиц