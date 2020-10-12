Москва, , 12:52 — REGNUM Правительство РФ вводит льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на электронные и аудиокниги. Об этом 12 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что Россия всегда считалась одной из самых читающих стран и интерес к чтению получит поддержку.

«Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. Распространим льготную ставку 10% на книги по образованию, науке, культуре», — заявил Мишустин.

Он отметил популярность новых форматов. Новая мера, по его мнению, позволит снизить стоимость книг, сделает их более доступными для читателей и в целом поддержит отрасль.