Москва, , 12:49 — REGNUM Восстановление экономики России может затянуться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«По оценкам Финансового университета, рост ВВП России в 2021 году должен составить 4%-4,5%, — сказал Зубец. — Это значит (если в этом году мы потеряем те же 4,5%), что к концу следующего года мы наверстаем все потери, связанные с коронавирусом, и выйдем на показатель конца 2019 года и начала 2020 года по уровню социально-экономического развития. Каких-то серьезных провалов и катастроф мы не ждем. В конце концов, вакцину делают в каких-то бешеных количествах, а нынешняя волна, как говорят врачи, менее злая, чем первая. Врачи уже знают, как лечить. Поэтому такой паники, какая была весной, уже не будет. Есть понимание, как с этим справиться».

Как подчеркнул Зубец, восстановление экономики может затянуться, но оно произойдет.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, что карантин, введенный весной 2020 года в РФ, навредил ее экономике, но не остановил эпидемию.

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