Москва, 12 октября 2020, 12:49 — REGNUM Восстановление экономики России может затянуться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Как подчеркнул Зубец, восстановление экономики может затянуться, но оно произойдет.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, что карантин, введенный весной 2020 года в РФ, навредил ее экономике, но не остановил эпидемию.
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