Москва, , 12:40 — REGNUM В настоящее время Минфин РФ и Банк России неплохо справляются с поддержанием курса рубля по отношению к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«На сегодняшний день Минфин и ЦБ РФ достаточно неплохо справляются с поддержанием курса рубля по отношению к доллару. Он плавает, но они не дают разыграться спекулянтам. Это серьезно отличается от того, что мы имели в 2014 году, когда ЦБ не сумел остановить спекулянтов, и мы получили полную экономическую катастрофу, — сказал Зубец. — В значительной степени из-за того, что крупные российские банки играли против рубля и зарабатывали на этом. Сейчас этого, слава богу, нет. Пока колебание рубля по отношению к доллару незначительно и не дает какого-то всплеска инфляции. Она у нас низкая, около 3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,1% после нулевого значения в предыдущие две недели.

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