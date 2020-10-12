Самара, , 13:04 — REGNUM Самарская область заняла лидирующие позиции в РФ по уровню кредитного рейтинга. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» (S&P) подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне «ВВ+» с прогнозом «Стабильный».

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Ltd.» (Moody's) также подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «Ba2», улучшив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Отмечается, что по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств S&P и Moody’s область занимает лидирующие позиции. При этом уступает лишь столичным и нефтяным субъектам РФ: Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, а также Башкирии и Татарии.

По мнению аналитиков S&P, регион продолжит размещать выпуски ценных бумаг на рынке облигаций в 2021—2022 гг. после успешного размещения облигаций объемом 5 млрд рублей в августе текущего года. При этом регион постепенно погашает долг, а сроки погашения обязательств распределены равномерно. При этом Самарская область постоянно выпускает на российский рынок облигации, а также имеет успешный опыт по привлечению финансирования в неблагоприятных рыночных условиях. Аналитики также учитывают и хорошую практику работы региона с российскими банками.

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