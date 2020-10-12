Казань, , 12:39 — REGNUM В столице Татарии с 20 апреля по 18 октября действует льготная система оплаты муниципальных парковок. Городские власти приняли решение продлить такой режим работы стоянок еще на месяц. Об этом заявил первый замглавы муниципального образования Денис Калинкин.

Данная мера поддержки была в числе прочих по оказанию помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. Плата на муниципальных парковках в этот период с 6:00 до 18:00 еженедельно не взималась. До принятия этих мер оплачивать стоянку на муниципальных уличных парковках по будням и субботам приходилось с 7:00 до 21:00. Предприятия среднего и малого бизнеса столкнулись с сокращением потока покупателей. Льготный режим парковок позволил бизнесу быстрее адаптироваться к новым условиям и максимально сохранить потоки клиентов, считают в Исполкоме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции правительством Татарии направлено на поддержку бизнеса более 1,7 млрд рублей. В дальнейшем меры поддержки не будут разделяться на более или менее пострадавшие отрасли, их окажут всем категориям малого и среднего предпринимательства.

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