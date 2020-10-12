Черкесск, , 12:25 — REGNUM К 2025 году в Карачаево-Черкесии не останется населенных пунктов, в которых не будет газа. Этому послужит программа газификации республики на период 2021—2025 годы, которую будут реализовывать совместно власти региона и ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Вопросы сотрудничества в этой сфере обсудил руководитель республики Рашид Темрезов с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и членами правления компании. В ходе совещания Темрезов отметил, что с 2008 года, когда была начата программа газификации Карачаево-Черкесии, «было построено газопроводов больше, чем за предыдущие два десятилетия». При поддержке ПАО «Газпром», за предстоящие пять лет власти региона рассчитывают «обеспечить практически стопроцентную газификацию республики».

Одной из важнейших целей является завершение газификации курортных районов — Домбая и Теберды.

«Основные работы по строительству газопровода «Теберда — Домбай» уже завершены силами республики, однако ввод его в эксплуатацию возможен после завершения Газпромом строительства газопровода «Карачаевск — Теберда», — отметил Темрезов.

Помимо этого проекта планируется в 2021 году завершить проектирование газопровода «Карачаевск — Учкулан». В программу газификации также включен магистральный газопровод «Преградная — Курджиново» с отводом на села Псемен, Ершов и Подскальное.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин отдал поручение о выделении средств на проведение работ по газификации Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики. Ранее проблему с газоснабжением этого района поднял на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» журналист из Карачаево-Черкесии.