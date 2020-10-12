Сеул, , 13:00 — REGNUM За последние три года сумма ущерба от мошенничества в области информационных технологий в Южной Корее превысила отметку 1 трлн вон (~$868 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, ущерб 18 крупным коммерческим банкам страны от «фишинга» оценивается в 1,02 трлн вон (~$886 млн).

Известно, что ущерб банку Shinhan Bank оценивается в 207,5 млрд вон (~$180,2 млн), Kookmin Bank — 196 млрд вон (~$170 млн), Nonghyup Bank — 186,1 млрд вон (~$161,6 млн), Woori Bank — 158,2 млрд вон (~$137,4 млн).

Фишинг — это совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей известных организаций в электронных письмах или телефонных звонках.