Москва, 12 октября 2020, 12:22 — REGNUM Если власти РФ удержатся от панических, дерганных и непродуманных действий, то Россия избежит того экономического провала, который имел место во II квартале 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который укорил российское правительство за то, что то в своих прогнозах не учитывает влияние второй волны коронавируса, и поэтому РФ может потерять больше, чем 3%.
Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин в интервью ТАСС раскритиковал правительство России за слишком большой оптимизм.
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