Москва, , 12:22 — REGNUM Если власти РФ удержатся от панических, дерганных и непродуманных действий, то Россия избежит того экономического провала, который имел место во II квартале 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который укорил российское правительство за то, что то в своих прогнозах не учитывает влияние второй волны коронавируса, и поэтому РФ может потерять больше, чем 3%.

«Отчасти то, что говорит Кудрин, это правда. Сейчас у нас оценка ВВП по 2020 году от 3% до 4%. Может быть, из-за второй волны мы потеряем не 4%, а 5% или даже 6%. Но такого серьезного провала (если власти РФ удержатся от панических, дерганных и непродуманных действий), который был во II квартале 2020 года, не будет, — сказал Зубец. — Кроме того, мы ведь помним, чем закончилось закрытие экономики во втором квартале. Оно помогло остановить эпидемию? Нет, не помогло. Закрытие экономики (клубов и магазинов) не привело к тому, что эпидемия остановилась. Эпидемия остановилась в июне, когда стало тепло».

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин в интервью ТАСС раскритиковал правительство России за слишком большой оптимизм.

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