Майкоп, , 12:18 — REGNUM Завод «Ардерия» в Адыгее, где создан первый микроэлектроавтомобиль «Ардерия ТС2», получил право на их массовый выпуск. Электромобили, в частности, планируется задействовать в работе патрульно-постовой службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей встречи руководителя региона Мурата Кумпилова с автором разработки Алексеем Тороповым.

Ранее сообщалось, что на заводе, расположенном в поселке Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи, в рамках авторского новаторского проекта собрана первая в России машина в классе электрических микроавтомобилей. Она прошла все испытания в соответствии с техническим регламентом, официально зарегистрирована в ГИБДДД и получила номера. Микроавтомобиль уже протестирован на трассах Московского региона и стал полноправным участником движения.

В ходе встречи Торопов рассказал, что электромобиль собран из комплектующих разных производителей, но основа — батарея. Он не нуждается в специальных заправочных станциях и может подзаряжаться от обычной розетки. Заряда, накопленного за ночь, хватает на 100 км.

Автомобиль предназначен для передвижения на короткие расстояния и, по словам разработчика, может быть востребован для работы в социальных службах, органах власти. В настоящее время в работе сборка первой опытной партии. Планируется, что электромобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона «01».

"Сейчас обсуждается вопрос о том, что автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального МВД», — отметил Торопов.

Кумпилов назвал производство «примером грамотной экономической политики и новаторской деятельности». По его словам, руководство республики заинтересовано в дальнейшем развитии проекта и окажет разработчикам необходимую поддержку.

Отметим, что завод «Ардерия» был создан пять лет назад. Основным видом деятельности предприятия является производство настенных газовых котлов.

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