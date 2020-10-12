Москва, , 12:08 — REGNUM Будущее российской экономики зависит от поведения правительства РФ в части ограничительных мер, а также от состояния международной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, упрекнувшего правительство РФ за чрезмерный оптимизм.

«Всё будет зависеть от международной торговли. И от поведения российского правительства в части ограничительных мер. На сегодняшний день позиция российских властей, начиная от президента и заканчивая Собяниным, состоит в том, что закрывать экономику мы не будем. У нас не будет карантинов, у нас не будет закрытия магазинов и так далее и тому подобное. Понятное дело, что [и в таком случае] при высоком уровне коронавирусной инфекции какие-то потери будут. Но они, безусловно, будут ниже, чем те потери, которые были во втором квартале», — сказал Зубец.

При этом он подчеркнул, что ряд стран действительно принимают гораздо более жесткие меры, чем Россия.

«Это может привести к падению спроса на нефть. Потому что нефть — это транспорт. И поэтому могут возникнуть проблемы, связанные с падением цен на нефть», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин объяснил, почему Кудрин стал часто критически высказываться о работе российского правительства.

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