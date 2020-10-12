Москва, 12 октября 2020, 12:08 — REGNUM Будущее российской экономики зависит от поведения правительства РФ в части ограничительных мер, а также от состояния международной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, упрекнувшего правительство РФ за чрезмерный оптимизм.
При этом он подчеркнул, что ряд стран действительно принимают гораздо более жесткие меры, чем Россия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин объяснил, почему Кудрин стал часто критически высказываться о работе российского правительства.
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