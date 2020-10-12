Москва, , 11:55 — REGNUM Благодаря победе во второй волне конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» выпускники Уральского федерального университета Никита Коноваленко и Анатолий Плотников получили приглашение на работу в «Россети», а магистрант того же вуза Андрей Брамм пройдет в компании производственную практику.

Никита Коноваленко получил должность специалиста по высоковольтным линиям 35−110 кВ.

«В рамках решения кейса я занимался автоматизированным расчетом потерь на собственные нужды подстанции 110 кВ». Взяться за эту задачу мне посоветовал научный руководитель. Это было нетипичное задание: мне было интересно считать потери для каждого типа оборудования по старой, а затем и по новой методике, проводить сравнительный анализ. В ходе работы стало ясно, что есть необходимость принятия новой методики расчета потерь на законодательном уровне», — рассказал Никита Коноваленко.

Анатолий Плотников теперь работает в компанииинженером службы высоковольтных линий.

«Во время обучения по направлению «Автоматизированные электрические системы и сети» в Уральском федеральном университете мне не хотелось подходить к написанию выпускной квалификационной работы формально. Научный руководитель предложил решить кейс компании «Россети» ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго», размещенный на платформе профстажировки.рф. Меня заинтересовала эта идея, потому что это была реальная задача компании, в которой я хотел работать. Со мной плотно взаимодействовали кураторы от «Свердловэнерго». В итоге я предложил вариант решения проблемы аварийности на ПС 35 кВ и выше и попал в число победителей конкурса», — отметил Анатолий Плотников.

Андрей Брамм, решая кейс «Россетей», проанализировал варианты энергообеспечения удаленного населенного пункта в Свердловской области и был приглашен на производственную практику. Он рассмотрел три способа снабжения деревни электричеством и остановился на варианте создать гибридный ветродизельный комплекс.

«Мою работу можно рассматривать как пилотный проект для внедрения в Свердловской области объектов малой генерации на основе возобновляемых источников энергии. Работать с реальной проблемой, требующей решения, вместо абстрактной, выдуманной задачи намного интереснее. И тот факт, что твоя работа может быть замечена и оценена потенциальным работодателем, помогает сохранять энтузиазм и работать усерднее», — поделился Андрей Брамм.

«Единый курс на цифровую трансформацию национальной экономики — отличная возможность для молодых специалистов проявить себя. «Россети» первыми в отрасли начали эту работу в 2017 году. «Выпускники» проекта подтвердили свои навыки и готовность решать практические задачи. Уверена, став частью нашей команды, они помогут укрепить лидерские позиции компании по внедрению инноваций и передовых технологий», — отметила первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская.

«Благодаря качественным решениям, оформленным в виде студенческих работ, победители нашего конкурса смогли трудоустроиться в одну из крупнейших электросетевых компаний в мире. Мы видим, как свежий взгляд молодых людей на задачи организаций, их прогрессивные идеи помогают сделать этот первый шаг к блестящей карьере. Разумеется, это не получилось бы без помощи наставников — представителей компании», — уверен руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Напомним, что на платформе проекта профстажировки. рф размещено 87 кейсов компании «Россети». Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».