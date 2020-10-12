Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 11:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии запланировано строительство еще двух канатных дорог на курорте «Эльбрус». Они появятся до конца 2022 года и повысят туристическую и инвестиционную привлекательность курорта, сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Канатная дорога на Эльбрусе Riadchikova

Общий объем средств, который понадобится на осуществление обоих проектов, составит 1,326 млрд рублей — более 140 млн рублей на одну из пассажирских канатных дорог и еще 1,185 млрд рублей — на другую. В настоящее время идет этап определения подрядчика, отметили в компании. Согласно конкурсным документам, заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 октября. Победителя определят 6 ноября.

Далее в срок до июня 2021 года будет разрабатываться проектная документация, после чего начнется этап строительства, который завершится к горнолыжному сезону 2022−2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Кабардино-Балкарии открыли самую высокогорную канатку в Европе. Она поднимает туристов на высоту 3847 м от станции «Мир» до станции «Гарабаши».

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