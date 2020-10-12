Сеул, , 11:40 — REGNUM В августе 2020 года общий объём поступлений в бюджет Южной Кореи составил 37 трлн вон (~$32,2 млрд), расходов — 32,7 трлн вон (~$28,4 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий доход страны вырос на 4,8 трлн вон (~$4,1 млрд). Известно, что рост показателя связан с увеличением налоговых поступлений.

В августе текущего года налоговый доход Южной Кореи составил 24 трлн вон (~$20,9 млрд), что на 3,8 трлн вон (~$3,3 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога вырос на 3,2 трлн вон (~$2,7 млрд), до 9,5 трлн вон (~$8,2 млрд), транспортный налог — на 200 млрд вон (~$174 млн), до 1,4 трлн вон (~$1,2 млрд), НДС — на 500 млрд вон (~$435 млн). Однако доход от корпоративного налога, напротив, сократился на 900 млрд вон (~$783 млн), до 11 трлн вон (~$9,5 млрд).

Неналоговый доход страны вырос на 300 млрд вон (~$261 млн), до 1,6 трлн вон (~$1,3 млрд).

С января по август 2020 года общий доход страны составил 317,8 трлн вон (~$276,7 млрд), что на 8,8 трлн вон (~$7,6 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако налоговый доход страны, напротив, сократился на 17 трлн вон (~$14,8 млрд), до 192,5 трлн вон (~$167,6 млрд).

По состоянию на конец августа госдолг Южной Кореи составил 794,1 трлн вон (~$691,5 млрд), что на 13,1% больше, чем месяц назад.