Москва, , 11:34 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года в России было зарегистрировано 352 694 автобуса. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В России отечественной техники числится 303 205 единиц. Они занимают 86% от общего количества автобусов в стране. На автобусы заграничного производства в РФ приходится 14% от всех автобусов (49 489 ед.).

Больше всего в России зарегистрировано автобусов ПАЗ. На начало второго полугодия текущего года в стране было 152 306 таких автобусов.

На втором месте оказалась марка «Кубань». Владельцами этих автобусов в России являются 35 149 человек. Тройку лидеров замыкает КАВЗ — 27 437 единиц.

Далее по списку идут: ЛИАЗ (27 237 ед.) и НЕФАЗ (23 068 ед.).

Напомним, в начале октября 2020 года Горьковский автозавод поставил в Сочи 30 городских автобусов ЛиАЗ-5292. Они предназначены для эксплуатации на предгорных маршрутах. Вместимость автобусов равна 108 человек.

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