Стокгольм, , 11:39 — REGNUM В этом году шведские парламентарии опять исключили возможность предоставления льгот отечественным производителям фильмов. Это означает, что индустрия и дальше будет производить кинопродукцию за пределами Швеции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Как отмечают журналисты, которые пообщались с кинорежиссерами и продюсерами, крупнейшие шведские фильмы и телепрограммы уже снимаются в других странах. Таким образом, страна только за последние два года потеряла, по меньшей мере, 1,5 миллиарда крон (€144 млн), которые утекли за границу.

Швеция сейчас является одной из немногих стран в Европе, в которой власти не оказывают поддержку отечественному кино.

Вопрос о предоставлении помощи кинобизнесу обсуждается в Швеции на правительственном уровне с 2017 года.