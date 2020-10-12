Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Несмотря на то, что электромобили приобретаются по более высокой закупочной цене, их обслуживание стоит дешевле, чем содержание бензиновых и дизельных автомобилей. Об этом со ссылкой на результаты исследования Королевского технологического института (KTH) сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Подчеркивается, что многие рядовые автовладельцы смотрят только на цену покупки электромобиля, а не на конечную стоимость его содержания. Однако, как выяснилось, это является нерациональной стратегией при покупке новой машины.

«Исследование показало, что управлять электромобилем может быть дешевле, если вы будете использовать его более трех лет и будете проезжать не менее 1 500 км в год», — объяснил профессор института Йенс Хагман,

Он отметил, что данный факт был известен давно, но из-за политики правительства, направленной на поощрение покупки электромобиля, налоги на авто также стали более подъемными для домохозяйств.