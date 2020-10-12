Сухум, , 12:27 — REGNUM В августе и сентябре 2020 года в Абхазии на пропускном пункте к озеру Рица продали гораздо больше билетов, чем годом ранее. Об этом директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия рассказал в эфире Абхазского телевидения.

Как сообщил глава парка, в августе продали билетов на 48 млн рублей, что на 12 млн рублей больше, чем в 2019 году, а в сентябре продали на 40 млн рублей, что на 23 млн больше, чем годом ранее. Таким образом, за два месяца собрано на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому парк перечислил налоги в бюджет, а работникам выплатили задолженность по заработной плате.

«С августа от Рицинского парка в виде налогов в бюджет Гудаутского района поступило около 45 млн рублей. Также была погашена задолженность по заработной плате перед работниками парка за два месяца», — сказал Багателия.

Он добавил, что на оставшиеся средства планируется купить снегоуборочную машину и провести капитальный ремонт трубопровода, чтобы иметь возможность принимать в парке посетителей и в зимнее время.

Напомним, абхазо-российская граница была открыта с 1 августа. Абхазию разрешается посещать гражданам России, ЛНР и ДНР.